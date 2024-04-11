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В Липецкой области отменили угрозу атаки БПЛА

Артамонов: в Добровском округе Липецкой области отменена угроза атаки дронов

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Shutterstock

В Добровском округе Липецкой области отменена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.

«Внимание! Отбой «Угрозы атаки БПЛА» на территории Добровского округа», — написал он.

Незадолго до этого Артамонов сообщил, что в селе Доброе беспилотник упал на строящееся здание больницы. По его словам, в результате инцидента никто не пострадал.

Поздно вечером 10 апреля в Воронежской и Курской областях объявили опасность атаки беспилотников.

До этого помощник шефа Пентагона по вопросам международной безопасности Селеста Уолландер, комментируя атаки Вооруженных сил Украины на территорию РФ, в том числе на российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ), заявила, что Вашингтон обеспокоен таким развитием событий, однако удары по России являются «суверенным» шагом Киева.

Ранее Матвиенко назвала бесчеловечными атаки ВСУ на мирных граждан и города РФ.

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