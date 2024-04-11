Топ-менеджеров «Уральских авиалиний» могут уволить по просьбе Росавиации

Комиссия Росавиации завершила повторное расследование авиационного инцидента с самолетом авиакомпании «Уральские авиалинии», который в сентябре 2023 года экстренно сел в пшеничном поле в Новосибирской области. Об этом пишет газета «Известия», ссылаясь на отчет комиссии.

Как говорится в документе, вынужденная посадка борта в поле произошла «в результате множественных нарушений и ошибок, допущенных экипажем, которые привели к нехватке топлива при уходе на запасной аэродром». Причинами недостаточной подготовки пилотов к действиям в усложненной ситуации комиссия назвала «недостатки в обеспечении безопасности полетов, организации летной работы и профессиональной подготовки членов летных экипажей в авиакомпании».

По результатам расследования она рекомендовала авиаперевозчику в числе прочего рассмотреть вопрос о соответствии занимаемым должностям лиц, ответственных за обеспечение безопасности полетов. Речь идет о двух заместителях генерального директора Сергея Скуратова — летного директора Сергея Глазкова и директора по качеству Алексея Фомина. Они оба работают в «Уральские авиалиниях» уже 31 и 24 года соответственно.

Пресс-секретарь авиакомпании Вера Гасникова рассказала изданию, что решение о соответствии двух замов гендиректора занимаемым должностям будет принимать совет директоров.

12 сентября 2023 года Airbus A320 «Уральских авиалиний» экстренно сел на грунт в поле в Убинском районе Новосибирской области. На борту находился 161 человек, среди них 23 ребенка. Пассажиры отметили профессионализм экипажа, в авиакомпании тоже одобрили действия команды воздушного судна.

Ранее сообщалось об ошибке пилотов, посадивших самолет Airbus A320 в поле.