В Липецкой области ввели режим воздушной опасности

На территории Липецкой области ввели режим воздушной опасности. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.

По его словам, все силы и средства приведены в повышенную готовность.

Чиновник призвал местных жителей соблюдать спокойствие и не поддаваться панике. Он отметил, что сигнал носит информационный характер. Губернатор добавил, что введение режима не повлияет на нормальную жизнедеятельность области.

Незадолго до этого в Воронежской и Курской областях объявили опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

10 апреля помощник главы Пентагона по вопросам международной безопасности Селеста Уолландер, комментируя атаки Вооруженных сил Украины на территорию РФ, в том числе на российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ), заявила, что Вашингтон обеспокоен таким развитием событий, однако удары по России являются «суверенным» шагом Киева.

Ранее Матвиенко назвала бесчеловечными атаки ВСУ на мирных граждан и города РФ.