Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Липецкой области ввели режим воздушной опасности

Губернатор Артамонов: в Липецкой области ввели режим воздушной опасности

close
100%
YouTube

На территории Липецкой области ввели режим воздушной опасности. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.

По его словам, все силы и средства приведены в повышенную готовность.

Чиновник призвал местных жителей соблюдать спокойствие и не поддаваться панике. Он отметил, что сигнал носит информационный характер. Губернатор добавил, что введение режима не повлияет на нормальную жизнедеятельность области.

Незадолго до этого в Воронежской и Курской областях объявили опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

10 апреля помощник главы Пентагона по вопросам международной безопасности Селеста Уолландер, комментируя атаки Вооруженных сил Украины на территорию РФ, в том числе на российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ), заявила, что Вашингтон обеспокоен таким развитием событий, однако удары по России являются «суверенным» шагом Киева.

Ранее Матвиенко назвала бесчеловечными атаки ВСУ на мирных граждан и города РФ.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами