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Бывший министр просвещения РФ заявила, что 45 минут для урока в школе недостаточно

Экс-министр просвещения Васильева: 45 минут для школьного урока недостаточно

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Евгений Епанчинцев/РИА Новости

Президент Российской академии образования (РАО), бывший министр образования РФ Ольга Васильева заявила, что продолжительность школьного урока в 45 минут является недостаточной. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Васильевой, большой объем домашних заданий приводит к тому, что учителя не могут эффективно работать на школьном уроке. Так, в 45 минут не укладывается и проверка прошлой домашней работы, и объяснение нового материала, и его закрепление, и практическая отработка навыков. Поэтому, отметила Васильева, ученикам дома приходится изучать и запоминать термины и определения, вести рабочие тетради, писать сочинения, рефераты и конспекты.

Экс-министр отметила, что домашняя работа весьма часто предполагает выполнение упражнений по образцу и шаблону, а школьнику не требуется такое большое количество рутинных заданий. Она призвала вспомнить советский опыт и согласовывать между учителями-предметниками количество домашних заданий на день в том или ином классе.

До этого сообщалось, что в Перми откроют частную школу, в которой детей будут учить по советским учебникам.

Ранее общественник объяснил, каким должен быть курс семьеведения в школах.

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