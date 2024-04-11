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Участник перестрелки в «Москва-Сити» задержан за границей

В Болгарии задержан участник громкого преступления в «Москва-Сити»

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Depositphotos

По запросу России в Болгарии был арестован 44-летний Абубакар Абакаров, последний непойманный участник стрельбы в башне «Око» в «Москва-Сити». Об этом пишет «Коммерсантъ».

Абакаров, работавший охранником вице-президента Всемирного конгресса горских евреев Гавриила Юшваева, находился в розыске семь лет. Предполагается, что он ранее был членом коптевской группировки и фигурировал в уголовном деле чеченского бизнесмена Ахмеда Шахбиева.

Следствие установило, что спортсмены-дагестанцы, работавшие охранниками Юшваева, открыли огонь после просьбы убрать автомобиль бизнесмена, который блокировал проход в башню. В результате инцидента один человек не выжил после ранений, а пять человек получили серьезные увечья, включая сотрудников Росгвардии, пытавшихся примирить стороны.

После стрельбы Абакаров скрылся и был объявлен в международный розыск, проживая некоторое время на Украине, а затем перебравшись в Европу. Задержание по запросу Интерпола стало для него неожиданным, поскольку после начала СВО многие страны отказались от сотрудничества с Россией. Как сообщает издание, большинство охранников ВКГЕ, включая Абакарова, были профессиональными спортсменами и проживали в подмосковном поселке «Барвиха Хиллс».

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