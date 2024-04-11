Госдума внесла поправки к закону об адвокатуре

Государственной думой были приняты поправки в федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре». Об этом сообщает ТАСС.

В соответствии с внесенными в закон изменениями создается единый государственный реестр адвокатов, в котором будут содержаться сведения обо всех адвокатах страны. Эти сведения планируется сделать открытыми и общедоступными. Также в реестр будут включать информацию о претендентах на статус адвоката, еще не сдавших квалификационный экзамен. Адвокат получит право осуществлять профессиональную деятельность с момента внесения о нем данных в единый государственный реестр.

Кроме того, закон усилил требования к образованию претендентов на должность адвокатов. Претенденты должны будут предоставить в квалификационную комиссию справки об отсутствии судимости и психиатрических и наркологических заболеваний.

Закон также дополнен нормой, в соответствии с которой статус адвоката может быть прекращен при выезде на постоянное место жительства за границу либо на срок более одного года за пределы страны.

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