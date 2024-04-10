СК России установит причастных к обстрелу съемочной группы ГТРК «Луганск»

Сотрудники Следственного комитета России возьмут на себя расследование инцидента с обстрелом журналистов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом сообщили в СК РФ, передает ТАСС.

По информации ведомства, следователи СК России выяснят все обстоятельства произошедшего, и действия всех участников будут подвергнуты правовой оценке.

Съемочная группа ГТРК «Луганск», местного подразделения ВГТРК, подверглась обстрелу со стороны ВСУ в районе города Кременная в ЛНР. Один из операторов получил ранение в ногу от осколка, корреспондент получил контузию и сейчас ему оказывается медицинская помощь.

Ранее избитая журналистка Федорова заявила о возобновлении дела против жены Полицеймако.