Кургану угрожает внезапный паводок

К Кургану по течению реки Тобол, на которой стоит региональная столица, приближается большой массив воды. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Вадим Шумков.

«Сейчас главная проблема в том, что перепад уровней воды в Тоболе в Звериноголовском уже более 980 см, а в Кургане 375 см. И эта разница массива воды идет по течению. И сбросы с водохранилищ не прекращаются», — пишет Шумков.

Губернатор отметил, что в Кургане за прошедшие сутки уровень воды вырос на 24 см и достиг 375 см.

До этого стало известно, что свыше 180 жилых домов и не менее 280 приусадебных участков подтопило в Курганской области.

Во вторник 9 апреля губернатор региона Вадим Шумков заявил, что Курган начнет затапливать с 11 апреля. Чиновник отмечал, что по данным Росгидромета приход большой воды в Курган прогнозируется службой в период с 11 по 14 апреля. По словам Шумкова, в текущей ситуации очень многое зависит от того, как долго будут идти сбросы воды с водохранилищ и будет ли этого достаточно для минимизации подтоплений.

Ранее власти региона опровергли информацию о прорыве дамбы в Кургане.