Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Кургану угрожает внезапный паводок

Губернатор Шумков сообщил, что к Кургану приближается большой массив воды

close
100%
Алексей Мальгавко/РИА Новости

К Кургану по течению реки Тобол, на которой стоит региональная столица, приближается большой массив воды. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Вадим Шумков.

«Сейчас главная проблема в том, что перепад уровней воды в Тоболе в Звериноголовском уже более 980 см, а в Кургане 375 см. И эта разница массива воды идет по течению. И сбросы с водохранилищ не прекращаются», — пишет Шумков.

Губернатор отметил, что в Кургане за прошедшие сутки уровень воды вырос на 24 см и достиг 375 см.

До этого стало известно, что свыше 180 жилых домов и не менее 280 приусадебных участков подтопило в Курганской области.

Во вторник 9 апреля губернатор региона Вадим Шумков заявил, что Курган начнет затапливать с 11 апреля. Чиновник отмечал, что по данным Росгидромета приход большой воды в Курган прогнозируется службой в период с 11 по 14 апреля. По словам Шумкова, в текущей ситуации очень многое зависит от того, как долго будут идти сбросы воды с водохранилищ и будет ли этого достаточно для минимизации подтоплений.

Ранее власти региона опровергли информацию о прорыве дамбы в Кургане.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами