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Сотрудника музея уволили за то, что он повесил свою картину в выставочном зале

Süddeutsche Zeitung: в Германии сотрудник музея повесил свою картину на выставке

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Stephan Rumpf

В Мюнхене сотрудник музея лишился работы после того, как повесил свою картину в выставочном с зале рядом с произведениями современного искусства. Об этом сообщает Süddeutsche Zeitung.

В мюнхенском художественном музее сотрудники обнаружили на выставке произведений современного искусства неучтенный экспонат. Выяснилось, что картину в выставочный зал тайно принес рабочий технической службы.

Мужчина увлекался живописью и решил украсить выставку своим произведением, что было изображено на полотне — неизвестно. Картина провисела в зале до окончания рабочего дня, после закрытия учреждения ее сняли. Художника-любителя уволили, проводится расследование.

В Дрездене во всемирно известной сокровищнице «Зеленый свод» была совершена одна из самых крупных краж современности. Злоумышленники обесточили здание музея, проникли в помещение через окно и похитили антикварные украшения на сумму около €1 млрд.

Ранее поляк с помощью металлоискателя нашел 400-летние доспехи.

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