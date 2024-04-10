Сотрудника музея уволили за то, что он повесил свою картину в выставочном зале

В Мюнхене сотрудник музея лишился работы после того, как повесил свою картину в выставочном с зале рядом с произведениями современного искусства. Об этом сообщает Süddeutsche Zeitung.

В мюнхенском художественном музее сотрудники обнаружили на выставке произведений современного искусства неучтенный экспонат. Выяснилось, что картину в выставочный зал тайно принес рабочий технической службы.

Мужчина увлекался живописью и решил украсить выставку своим произведением, что было изображено на полотне — неизвестно. Картина провисела в зале до окончания рабочего дня, после закрытия учреждения ее сняли. Художника-любителя уволили, проводится расследование.

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