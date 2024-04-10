Россиянина, приставившего вилку к горлу двухлетней племянницы, отправили на лечение

В Екатеринбурге суд огласил приговор местному жителю, обвиняемому в покушении на двухлетнюю племянницу. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Инцидент произошел в октябре 2023 года, 29-летний мужчина, находясь в квартире родственников, ночью напал на двухлетнюю племянницу. Он схватил ребенка рукой за шею и сильно сдавил, затем взял со стола вилку, приставил ее к горлу пострадавшей и консервным ножом нанес девочке не менее 13 ударов.

Мать девочки вызывала полицию, правоохранители задержали нападавшего, ребенка госпитализировали, девочку удалось спасти. Было возбуждено уголовное дело о покушении.

После проведенных экспертиз медики установили, что россиянин нуждается в медицинской помощи. Решением суда мужчина направлен на принудительное лечение в психиатрическую больницу.

В Казани 35-летний мужчина в состоянии опьянения выкинул с пятого этажа двухлетнюю дочь, спасая ее от несуществующего пожара. Ребенка поймал водитель грузовика, который проезжал мимо и услышал детский плач. Мужчину задержала полиция, девочку госпитализировали — у нее диагностировали перелом руки и ушиб головного мозга.

Ранее россиянина отправили под стражу за выслеживание ребенка и изнасилование.