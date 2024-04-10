На Урале поймали двух подростков с килограммом наркотиков

В Свердловской области правоохранительные органы задержали двух подростков, которых подозревают в покушении на сбыт наркотиков. В отношении них возбуждено уголовное дело по соответствующей статье. Об этом сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на собственные источники.

По данным канала, злоумышленниками оказались 17-летние девушка и юноша. Несовершеннолетняя подозреваемая учится в девятом классе, ее знакомый выпустился из той же школы, где учится его приятельница, в 2023 году. Полиция задержала их на улице Жуковского 3 апреля. С собой у них обнаружили свертки с наркотическим веществом общим весом около 800 граммов.

Максимальное наказание по вменяемой несовершеннолетним статье — пожизненное лишение свободы. Однако подозреваемым оно не грозит в силу их возраста.

До этого во Владимирской области подростков задержали за 14 тайников с наркотиками.

Ранее полицейские нашли в рюкзаке трехлетнего ребенка 2 килограмма кокаина.