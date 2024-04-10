На Украине повестка будет считаться врученной, даже если гражданин не получил ее. Об этом сказано в законопроекте об ужесточении мобилизации, сообщает украинское издание «Зеркало недели».

Отмечается, что если гражданин не находится по адресу, указанному в военкомате, и не получил повестку, она все равно будет считаться врученной. Таким образом, военкомат сможет инициировать уклонение от ограничения в праве управления автомобилем. Также сообщается, что если гражданин не уточнил свои военно-учетные данные в течение 10 дней, то руководство военкомата сможет обратиться в полицию по поводу осуществления задержания и доставки этого гражданина в военкомат.

Днем 10 апреля издание The Times со ссылкой на советника по гендерным вопросам командующего сухопутными войсками ВСУ Оксану Григорьеву писало, что стране нужно подготовиться к мобилизации женщин в ближайшие годы. Позже СНБО Украины сообщило об отсутствии планов по мобилизации женщин.

До этого Верховная рада приняла за основу (в первом чтении) законопроект, который позволяет мобилизовать осужденных в Вооруженные силы Украины.

Ранее на Украине уклонист прошел 70 километров по горам в поисках Румынии.