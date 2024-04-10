После массового отравления детей в Петербурге закрыли два общепита

В Петербурге временно закрыли два общепита после массового отравления детей. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

По данным пресс-службы, Смольнинский районный суд на три месяца приостановил работу заведений общественного питания «Невский сад» на Синопской набережной и Street на Невском проспекте. Там в конце марта этого года получили отравление дети из Екатеринбурга и Тольятти.

После посещения екатеринбургскими гимназистами ресторана «Невский сад» среди группы выявили 11 экстренных случаев острой кишечной инфекции. Еще шесть детей из Тольятти заработали острую кишечную инфекцию в столовой Street.

В «Невском саду» зафиксировали аварию на системе канализации в овощном цехе. Кроме того, там не хватало холодильного оборудования, а на кухне лежала продукция без ярлыков, с истекшим сроком годности и нарушением условий хранения. В заведении забраковали и утилизировали 59 килограммов продуктов.

В столовой Street не была обеспечена поточность техпроцессов, а готовую продукцию продавали без даты и времени приготовления. Кроме того, там использовали необработанные яйца, а посуду и приборы обрабатывали с нарушениями. Также в помещении обнаружили тараканов и мух. Специалисты ликвидировали 91,6 килограмма пищи.

Ранее в Калининграде строители отравились в столовой, возбуждено уголовное дело.