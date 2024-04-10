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В Петербурге заявили о потребности в мигрантах

Бизнес-омбудсмен Петербурга: из-за демографии нам потребуется больше мигрантов

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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Со временем может возникнуть необходимость привлекать в РФ больше трудовых мигрантов в связи с демографическими тенденциями Санкт-Петербурга. К такому выводу пришел уполномоченный по защите прав предпринимателей Петербурга Валерий Калугин в ходе отчета о работе Законодательного собрании за 2023 год.

«С учетом демографических известных тенденций, <...> вполне возможно, что надо еще увеличить количество мигрантов», — полагает омбудсмен.

Он обратил внимание, что необходимо учесть вопросы безопасности. Уполномоченный также призвал выстроить в России систему целевого привлечения мигрантов, то есть когда они приезжают на конкретную работу с четкими сроками и условиями трудоустройства и пребывания.

«Если он не устраивается на работу плотника, то через месяц его выпиливают обратно», — считает Калугин.

Омбудсмен напомнил, что трудовые мигранты играют важную роль в любой экономике, а в Петербурге практически 10% рынка труда занято именно ими.

Перед этим Госдума приняла в первом чтении законопроект, направленный на борьбу с использованием мигрантами фиктивных браков для нелегального получения вида на жительство в России по упрощенной схеме.

Ранее сообщалось, что в Москве после рейдов депортируют более 800 мигрантов.

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