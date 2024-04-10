Жители Украины доверяют ВСУ больше, чем Зеленскому

Жители Украины больше доверяют Вооруженным силам Украины, чем президенту Владимиру Зеленскому, правительству и парламенту. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные опроса, проведенного украинской социологической службой Центр Разумкова.

«Среди государственных и общественных институтов чаще всего доверие высказывается к ВСУ — им доверяют 96% опрошенных, добровольческим батальонам — 86%, государственной службе по чрезвычайным ситуациям — 85%, волонтерским организациям — 85%... церкви — 60%, президенту Украины — 59%», — следует из результатов опроса.

Кроме этого, опрос показал высокий уровень недоверия украинцев к правительству и Верховной раде (65,5 % и 74,1% соответственно). Отвечая на вопрос, есть ли среди политических сил те, кому можно доверить власть в «послевоенный период», 51,8 % ответили «нет», 23,7% затруднились ответить.

Исследование проводилось с 21 по 27 марта методом face-to-face. Всего было опрошено 2020 респондентов старше 18 лет. Погрешность выборки не превышает 2,3%.

10 апреля украинский лидер анонсировал новое контрнаступление ВСУ и пообещал, что оно будет успешнее предыдущего. Однако для этого нужны поставки военной техники со стороны западных союзников, отметил Зеленский.

Ранее Военнослужащие ВСУ раскритиковали подготовку командованием прошлогоднего контрнаступления украинских сил.