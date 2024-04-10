В Оренбург направили больше спасателей из-за прибывающей воды

МЧС РФ наращивает группировку спасателей в Оренбурге из-за того, что в город продолжает прибывать вода. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу министерства.

«Спасатели продолжают нести круглосуточное дежурство на наиболее опасных участках, оказывая всю необходимую помощь населению. Группировка наращивается», — рассказали в ведомстве.

Представитель министерства отметил, что сотрудники МЧС спасают не только людей, но и животных. В частности, в одном из подтопленных районов города были спасены корова и два теленка, которых не мог эвакуировать хозяин. Для спасения животных пришлось соорудить специальный помост.

Вечером 5 апреля в Орске Оренбургской области прорвало дамбу сразу в двух местах. По словам местных жителей, течь в ней была уже несколько дней. Дамбу пытаются срочно заделать, а людей из города эвакуируют. Затоплены уже несколько тысяч зданий и домовладений.

Ранее в Орске рассказали, что остались один на один с наводнением.