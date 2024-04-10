В Белгороде задержали замминистра ЖКХ

В Белгороде областное управление ФСБ задержало заместителя министра ЖКХ области Веронику Новикову. Об этом пишет местное издание «Фонарь» со ссылкой на три осведомленных источника.

По данным источников, она подозревается в получении взятки в особо крупном размере. Один из собеседников рассказал, что она была задержана в понедельник, 8 апреля. Официального подтверждения задержания Новиковой не поступало. По данным одного из источников, вместе с Новиковой был задержан минимум еще один человек.

Источник агентства РИА Новости подтвердил, что чиновница подозревается в получении взятки в особо крупном размере, согласно УК РФ, особо крупной считается сумма от миллиона рублей.

До этого сообщалось, что Басманный суд Москвы арестовал руководителя одного из структурных подразделений ПАО «Лукойл» Алексея Степанова по делу о даче взятки чиновникам Центральной энергетической таможни ФТС РФ.

Ранее у тюменского чиновника отобрали 11 млн рублей, происхождение которых он не смог объяснить.