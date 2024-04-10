В Курганской области подтопило более 180 жилых домов

Свыше 180 жилых домов и не менее 280 приусадебных участков подтопило в Курганской области. Об этом ТАССсообщили в пресс-службе российского МЧС.

«В Курганской области происходит повышение уровней воды в реках Уй и Тобол. В настоящий момент в зоне подтопления находятся 12 населенных пунктов, 181 жилой дом и 281 приусадебный участок», — сообщили в ведомстве.

До этого власти Кургана призвали жителей микрорайона Смолино, жилого сектора за Кировским мостом, садовых товариществ по правой и левой сторонам шоссе им. Тюнина эвакуироваться из-за угрозы подтопления.

Во вторник 9 апреля губернатор региона Вадим Шумков заявил, что Курган начнет затапливать с 11 апреля. Чиновник отмечал, что по данным Росгидромета приход большой воды в Курган прогнозируется службой в период с 11 по 14 апреля. По словам Шумкова, в текущей ситуации очень многое зависит от того, как долго будут идти сбросы воды с водохранилищ и будет ли этого достаточно для минимизации подтоплений.

Сейчас в борьбе с паводком участвуют более 1,8 тыс. специалистов и 600 единиц техники.

Ранее власти региона опровергли информацию о прорыве дамбы в Кургане.