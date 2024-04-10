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Стало известно, когда в Москве начнут отключать горячую воду

Депутат Разворотнева: горячую воду в Москве начнут отключать в мае

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Depositphotos

Горячую воду в Москве, как правило, начинают отключать в мае, процесс будет продолжаться до конца августа. Об этом «Москве 24» рассказала зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

«Отключение горячей воды необходимо для проведения профилактических работ. <...> Это нужно для того, чтобы подготовить коммуникации к следующему отопительному сезону», — уточнила парламентарий.

По ее словам, в ходе проведения работ специалисты будут проверять состояние элементов системы централизованного теплоснабжения и ремонтировать их в случае необходимости. Депутат отметила, что данный процесс в столице занимает меньше времени, чем в других регионах России.

«Москва единственная из всех регионов отводит на отключение горячей воды не более 10 дней», — подчеркнула Разворотнева.

Москвичи могут узнать сроки отключения горячей воды в своем доме на официальных ресурсах, в том числе, на портале mos.ru.

2 апреля Светлана Разворотнева говорила, что в России необходимо сделать обязательным допуск в квартиры представителей коммунальных служб в случае, если поступило сообщение об аварии.

Ранее сообщалось, что в России могут отказаться от бумажных платежек за ЖКУ.

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