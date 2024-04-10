Выявленные во время переносов пусков «Ангары-А5» недочеты устранили

Недочеты, которые удалось выявить во время переносов пусков тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5», устранены. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко, передает ТАСС.

«Перенос запуска «Ангары-А5» — не трагедия, а рабочий процесс», — отметил он.

Депутат напомнил, что Россия на новой площадке отрабатывает «огромное количество подготовительных процедур»: от сборки ракеты и до старта. Кравченко подчеркнул, что главная задача — минимизировать любые риски, как для людей, так и для дорогой техники.

На космодроме Восточный в Амурской области должны были запустить тяжелую ракету-носитель «Ангара-А5».10 апреля вторая попытка запуска не состоялась, отмена произошла за полминуты до старта из-за сбоя системы контроля запуска двигателя. Повторный пуск запланирован на 11 апреля. «Газета.Ru» вела хронику событий.

Ранее в «Роскосмосе» рассказали, когда российские космонавты выйдут в открытый космос.