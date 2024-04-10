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Подмосковные слесари избили мужчину палками и отстрелили ему половой орган

РЕН ТВ: в Подмосковье слесари избили мужчину и отстрелили ему половой орган

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Depositphotos

В Подмосковье трое слесарей избили мужчину палками и отстрелили ему половой орган. Об этом со ссылкой на источник сообщает РЕН ТВ.

По информации издания, инцидент произошел в селе Михайловская Слобода. Трое сотрудников местного автосервиса палками переломали 28-летнему мужчине ребра и нос, а затем достали пистолет и прострелили ему половой орган.

Пострадавшего доставили в медицинское учреждение. Врачи диагностировали у него множественные переломы и огнестрельное ранение полового органа.

Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Сообщается, что сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемых в избиении мужчин. Оказалось, что ранее они уже были судимы. Во время допроса фигуранты заявили, что причиной побоев стала внезапно возникшая неприязнь.

Ранее в Уфе драка мужчин на дороге закончилась стрельбой.

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