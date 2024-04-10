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«Все вокруг оцепили»: пассажиров самолета в Домодедово эвакуировали из-за угрозы взрыва

В Домодедово эвакуировали пассажиров самолета из-за звонка о бомбе

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Shutterstock

Пассажиров самолета авиакомпании Red Wings эвакуировали в московском аэропорту Домодедово из-за сообщения о взрывном устройстве на борту. Об этом «Газете.Ru» рассказал один из пассажиров рейса WZ 015. Борт должен был вылететь в Тель-Авив.

«Перед вылетом всех попросили выйти из самолета из-за анонимного звонка о бомбе», — сообщил пассажир.

Он добавил, что пассажиров самолета и их багаж начали обыскивать. По его словам, сотрудники правоохранительных органов предупредили о «полном осмотре».

«В здании аэропорта, куда нас завели, все вокруг оцепили, магазины и кафе рядом закрыты. Сейчас будут досматривать всех и все — самолет, багаж, людей, все-все», — сообщил пассажир.

На сайте аэропорта указано, что вылет задерживается до 17.00, по расписанию лайнер Sukhoi Superjet 100 должен был отправиться в Тель-Авив в 15.50.

В самом Домодедово «Газете.Ru» не смогли оперативно прокомментировать ситуацию с самолетом.

Ранее в аэропорту Омска объявили эвакуацию.

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