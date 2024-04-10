В Whoosh прокомментировали случаи заклеивания номеров на электросамокатах в Москве

Россиянам нет смысла заклеивать регистрационные номера на электросамокатах, чтобы передвигаться на них вдвоем, потому что их все равно смогут вычислить по данным о поездках, которые содержатся в системе. Об этом Pravda.Ru рассказал пресс-секретарь сервиса аренды электросамокатов Whoosh Денис Балакирев на фоне появления таких случаев в Москве.

«Если мы знаем, где произошло нарушение, улица, номер дома, время хотя бы приблизительно, мы в любом случае можем найти эту поездку и определить нарушителя. И получается, что просто в этом нет смысла. И отдельные инциденты мы, конечно, фиксируем. Пытается кто-то сломать номер, кто-то его закрывает. Но это не массовое явление совершенно точно», — уточнил он.

По его словам, за подобное нарушение водителям электросамокатов выписывают штраф или блокируют их аккаунты. Он напомнил, что дорожные камеры в Москве помогают фиксировать все нарушения при поездке. Наиболее частыми являются поездки вдвоем, переезд через пешеходный переход, не спешившись с самоката, и выезд на электросамокате в общий поток автомобильной дороги, добавил Балакирев.

В конце марта Денис Балакирев говорил, что Whoosh будет тестировать в Санкт-Петербурге систему, запрещающую одновременно передвигаться на одном самокате вдвоем или втроем, она будет внедрена в средства перемещения.

Ранее сообщалось, что в школах и вузах России хотят организовать уроки по управлению электросамокатами.