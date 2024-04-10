В Звенигове школьник застрял в автомате с игрушками

В республике Марий Эл мальчик застрял в автомате с игрушками, ребенку потребовалась помощь спасателей. Об этом сообщает Марийская аварийно-спасательная служба на официальной странице во «ВКонтакте».

Инцидент произошел в одним из магазинов города Звенигов. В экстренные службы обратились очевидцы, которые сообщили о том, что требуется помощь ребенку. Школьник засунул руку в автомат с игрушками и не смог вытащить.

Спасатели, прибывшие на вызов, разобрали часть автомата и смогли аккуратно извлечь руку мальчика. Медицинская помощь ему не потребовалась.

В Подмосковье спасатели освободили ребенка, которой головой застрял между двумя дверьми. Мальчик пролез в запертую комнату через щель между дверьми. Пытаясь вернуться обратно тем же способом, ребенок застрял головой между створками дверей, чтобы освободить мальчика спасателям пришлось спиливать петли замка.

Ранее сочинец застрял в аттракционе по ловле денег, потребовалась помощь МЧС.