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В Звенигове школьник застрял в автомате с игрушками

В Марий Эл ребенок засунул руку в автомат с игрушками и застрял

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Марийская аварийно-спасательная служба/VK

В республике Марий Эл мальчик застрял в автомате с игрушками, ребенку потребовалась помощь спасателей. Об этом сообщает Марийская аварийно-спасательная служба на официальной странице во «ВКонтакте».

Инцидент произошел в одним из магазинов города Звенигов. В экстренные службы обратились очевидцы, которые сообщили о том, что требуется помощь ребенку. Школьник засунул руку в автомат с игрушками и не смог вытащить.

Спасатели, прибывшие на вызов, разобрали часть автомата и смогли аккуратно извлечь руку мальчика. Медицинская помощь ему не потребовалась.

В Подмосковье спасатели освободили ребенка, которой головой застрял между двумя дверьми. Мальчик пролез в запертую комнату через щель между дверьми. Пытаясь вернуться обратно тем же способом, ребенок застрял головой между створками дверей, чтобы освободить мальчика спасателям пришлось спиливать петли замка.

Ранее сочинец застрял в аттракционе по ловле денег, потребовалась помощь МЧС.

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