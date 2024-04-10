Железнодорожную станцию затопило в Оренбурге

Железнодорожную станцию «Комсомольская», которая находится на набережной реки Урал в Оренбурге, затопило в связи с поднятием уровня воды в реке, передает корреспондент РИА Новости.

Станцию открыли в мае прошлого года после реконструкции. Около станции в данный момент можно увидеть людей на надувных лодках.

Вечером 5 апреля в Орске Оренбургской области прорвало дамбу сразу в двух местах. По словам местных жителей, течь в ней была уже несколько дней. Дамбу пытаются срочно заделать, а людей из города эвакуируют. Затоплены уже несколько тысяч зданий и домовладений.

Днем 6 апреля уровень воды в реке Урал в административном центре области Оренбурге стал приближаться к критической отметке в 930 см.

В регионе ввели режим ЧС федерального характера.

Ранее в Орске рассказали, что остались один на один с наводнением.