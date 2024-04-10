Увеличилось число пострадавших при падении автобуса в карьере в Красноярском крае

Количество пострадавших при падении вахтового автобуса на спуске в карьер в Северо-Енисейском районе Красноярского края увеличилось до восьми. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии.

По предварительным данным, водитель автобуса съехал с дороги и транспортное средство опрокинулось.

«Восемь пострадавших. У четверых легкие травмы», — сказал собеседник агентства.

По информации агентства, у четверых доставленных в Красноярск, травмы средней тяжести.

Следственный комитет сообщил, что компания-перевозчик доставляла работников участка осушения карьера «Восточный» на рабочие места. После дорожно-транспортного происшествия возбуждены уголовные дела по ч. 5 ст. 264 и по ч. 3 ст. 238 Уголовного кодекса Российской Федерации.

В феврале в городе Артем Приморского края несколько человек пострадали в результате съезда рейсового автобуса в кювет.

Ранее в ЮАР автобус упал с моста.