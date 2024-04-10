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Биолог рассказала, как выбрать правильный йогурт

Биолог Лялина посоветовала отдавать предпочтение термофильным йогуртам

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Depositphotos

При покупке полезного йогурта, нужно всегда обращать внимание на этикетку. Такой совет в беседе с Life дала и.о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина. Она отметила, что кисломолочные продукты с длительным сроком годности чаще всего содержат добавки.

«Отдавайте предпочтение йогуртам без сахара и вкусовых добавок, или термофильным. Термофильные йогурты содержат активные культуры бактерий, такие как Lactobacillus bulgaricus и Streptococcus thermophilus, которые обладают несколькими полезными свойствами: работают как пробиотик для улучшения пищеварения, богаты питательными веществами, полезны для иммунной системы», — сказала Лялина.

Также она посоветовала делать домашние йогурты. Для них, по ее словам, лучше всего использовать кипяченое молоко любой жирности и закваску, которую можно приобрести в магазине или аптеке. Контейнеры для хранения продукта должны быть стерильными, чтобы предотвратить рост бактерий, подчеркнула специалист.

Врач-эндокринолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Наталия Тананакина до этого объяснила, как правильно выбирать зелень. По ее словам, яркий зеленый оттенок, ровные листья и привлекательный вид говорят о свежести продукта.

Лучше выбирать зелень, продающуюся в горшочке, поскольку так она дольше хранится. Кроме того, важно обращать внимание на дату упаковки и место хранения, отметила врач.

Ранее эксперты объяснили, как правильно выбирать виноград.

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