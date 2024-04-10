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В Северной Осетии полицейские ремонтировали коттеджи своего начальника

Полицейские из Северной Осетии в рабочее время ремонтировали коттеджи начальника

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Shutterstock

Высокопоставленного полицейского из Северной Осетии заподозрили в превышении должностных полномочий. Об этом сообщается на сайте республиканского СУ СК России.

По версии следствия, с начала 2023 года по апрель 2024 года начальник одного из управлений МВД по РСО-Алания заставлял своих подчиненных выполнять ремонтные работы в принадлежащих ему домах в селе Бардзикау. Государство платило им зарплату, хотя свое рабочее время они проводили на земельном участке у начальника.

По данным Telegram-канала Baza, речь идет о подполковнике Тотразе Бутаеве, который решил сдавать свое жилье в аренду и с этой целью решил его отремонтировать. Ремонтом помещений занимались шестеро его подчиненных, а также гражданин Узбекистана. Тот оценил свою работу в 950 тыс. рублей, но Бутаев заплатил работнику только 900 тыс., самостоятельно установив скидку из-за своего высокого положения в органах внутренних дел.

Недавно о стройке, которую Бутаев ведет силами подчиненных, узнали его коллеги из отдела собственной безопасности. После служебной проверки на подполковника завели уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий. Сейчас полицейский отстранен от работы, следствие продолжается.

Ранее в Крыму начальник колонии заявил, что брал взятки у осужденных, чтобы прокормить семью.

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