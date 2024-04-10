В Кузбассе мост с людьми сорвало во время ледохода на реке

В Кузбассе сорвало мост на реке Томь, в тот момент на нем находились люди. Инцидент попал на видео, которое разместил паблик «Инцидент Кузбасс» во «ВКонтакте».

На кадрах три человека плывут на понтонном мосте, несущемся по течению реки в районе поселка Майзас. По данным паблика, на мосту были вывешены запрещающие нахождение на нем знаки, которые проигнорировали оказавшиеся на нем кемеровчане.

В администрации Междуреченска в беседе с изданием Ngs42.ru сообщили, что движение по мосту прекратили за несколько дней до ЧП из-за подъема уровня воды после вскрытия рек в области. Не все жители соблюдали запрет и продолжали пользоваться переправой на свой страх и риск.

«К счастью, никто не пострадал, людей доставили на берег и оказали им помощь. Но такая беспечность могла обернуться трагедией», — прокомментировал случившееся представитель мэрии Междуреченска.

Ранее в Кемерове двух подростков унесло на отколовшейся льдине на середину реки.