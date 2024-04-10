Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Кузбассе мост с людьми сорвало во время ледохода на реке

В Кемеровской области мост с людьми сорвало во время ледохода на реке

close
100%
tasha_kns91/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В Кузбассе сорвало мост на реке Томь, в тот момент на нем находились люди. Инцидент попал на видео, которое разместил паблик «Инцидент Кузбасс» во «ВКонтакте».

На кадрах три человека плывут на понтонном мосте, несущемся по течению реки в районе поселка Майзас. По данным паблика, на мосту были вывешены запрещающие нахождение на нем знаки, которые проигнорировали оказавшиеся на нем кемеровчане.

В администрации Междуреченска в беседе с изданием Ngs42.ru сообщили, что движение по мосту прекратили за несколько дней до ЧП из-за подъема уровня воды после вскрытия рек в области. Не все жители соблюдали запрет и продолжали пользоваться переправой на свой страх и риск.

«К счастью, никто не пострадал, людей доставили на берег и оказали им помощь. Но такая беспечность могла обернуться трагедией», — прокомментировал случившееся представитель мэрии Междуреченска.

Ранее в Кемерове двух подростков унесло на отколовшейся льдине на середину реки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами