Crocus опроверг разбор мемориала возле «Крокус Сити Холла»

Мемориал возле «Крокус Сити Холла» в подмосковном Красногорске действует, его просто своевременно приводят в порядок. Об этом сообщается в Telegram-канале Crocus Group.

Отмечается, что все желающие могут приехать к мемориалу в любое время.

«Мемориал своевременно приводят в порядок, он по-прежнему остается действующим. Сегодня мемориал посетили сотрудники компании Crocus Group, возложив цветы и почтив память жертв трагедии», — говорится в публикации.

До этого сообщалось, что в торговом центре (ТЦ) «Крокус Сити Молл» нашли записку с угрозой теракта, адресованную экс-президенту США Дональду Трампу.

Теракт на территории «Крокус Сити Холла», расположенного в подмосковном Красногорске, произошел вечером 22 марта. По версии следствия, перед выступлением группы «Пикник» четверо мужчин, вооруженных автоматами, открыли огонь по посетителям, а позже продолжили нападение внутри концертной площадки.

Также в здании произошел крупный пожар, в том числе полностью сгорел концертный зал, в котором и планировалось провести музыкальное мероприятие. По данным Следственного комитета, для этих целей преступники использовали бензин.

Ранее фигурант дела о теракте в «Крокусе» отказался участвовать в обжаловании ареста.