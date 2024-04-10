Олимпийский чемпион выиграл суд у магазина бытовой техники в Екатеринбурге

Олимпийский чемпион по боксу 2012 года Егор Мехонцев отсудил компенсацию у магазина бытовой техники в Екатеринбурге за сломанный телевизор. Об этом сообщает ЕАН.

Как уточнил адвокат Мехонцева Лев Чукреев, спортсмен приобрел телевизор в начале января. При этом покупку ему сразу не отдали, под предлогом того, что на витрине лишь выставочный экземпляр, а пообещали доставить домой через два дня. По словам правозащитника, телевизор привезли, когда дома находилась лишь жена боксера. Курьер попросил ее расписаться в том, что внешние дефекты отсутствуют, однако включить прибор отказался, объяснив, что с мороза техника должна постоять несколько часов при комнатной температуре.

Вернувшись домой, Мехонцев включил телевизор, однако картинка на экране так и не появилась. В общей сложности он написал три претензии, но всякий раз получал отказ. В конечном итоге в магазине заявили спортсмену, что прибор он сломал сам. Ему пришлось обратиться в суд.

«По закону продавец после передачи товара покупателю, если он оказался поврежден, должен сам доказать, что виноват потребитель. В данном случае представитель магазина привел в суде лишь один аргумент: «Я так считаю». Судья назначила выплату Мехонцеву от магазина 244 тысячи рублей — это сумма со всеми неустойками», — рассказал Чукреев.

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