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В Красноярском крае в карьер упала машина с вахтовиками

В Красноярском крае вахтовый автобус свалился в карьер, двое погибли

Два человека погибли и семь пострадали в результате падения автобуса с вахтовиками в карьер в Северо-Енисейском районе Красноярского края. Об этом сообщает региональное управление министерства внутренних дел в Telegram-канале.

«Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия», — указывается в заявлении.

Согласно первичным данным, водитель машины при спуске в карьер съехал с дороги, в результате чего произошло падение автобуса на капитальный съезд.

«В результате ДТП погибли двое пассажиров — мужчины 1972 и 2001 г.р.», — сообщили в ведомстве.

Кроме того, трое пассажиров 1984, 1994, 1989 г.р. и водитель госпитализированы. Автобус пролетел вниз как минимум десять метров.

Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц) и по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

В феврале в городе Артем Приморского края несколько человек пострадали в результате съезда рейсового автобуса в кювет.

Ранее в ЮАР автобус упал с моста.

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