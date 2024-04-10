В Британии рассматривают возможность запрета продажи смартфонов детям

Британское правительство изучает возможность запрета продажи смартфонов детям до 16 лет. Об этом сообщает газета Guardian.

Отмечается, что министры рассматривают запрет из-за того, что ряд опросов показал значительную поддержку таких ограничений со стороны общественности.

Опрос провела благотворительная организация Parentkind. Всего участие приняло 2496 родителей из Англии. 58% из них выступили за запрет смартфонов лица, не достигшим 16 лет.

6 апреля старший преподаватель кафедры киберспорта факультета игровой индустрии и киберспорта Университета «Синергия», член Федерации психологов образования России Лилия Шувалова заявила, что чтобы понять, как отвлечь ребенка от гаджетов, сначала необходимо понять, почему он проводит за ними так много времени.

До этого детский психолог Дарья Дугенцова сказала, что не стоит переживать из-за пристрастия ребенка к гаджетам, поскольку современные дети растут не так, как когда-то росли их родители.

Ранее эксперты рассказали, как отучить ребенка от гаджетов.