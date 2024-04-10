«Аэрофлот» продлит возможность переоформить билеты в города Оренбургской области

Авиакомпания «Аэрофлот» решила продлить для пассажиров, которые вылетают в Оренбург и Орск, возможность вынужденно переоформить авиабилеты. Об этом говорится в сообщении компании, передает ТАСС.

«Принято решение о продлении возможности вынужденного переоформления билета для пассажиров, вылетающих в период до 20.04.2024 включительно», — отметили в «Аэрофлоте».

В компании добавили, что рейсы в Оренбург и Орск выполняются по расписанию.

Такая возможность была предоставлена «Аэрофлотом» в конце прошлой недели на фоне наводнения в регионе. Мера действовала до 15 апреля включительно.

Вечером 5 апреля в Орске Оренбургской области прорвало дамбу сразу в двух местах. По словам местных жителей, течь в ней была уже несколько дней. Дамбу пытаются срочно заделать, а людей из города эвакуируют. Затоплены уже несколько тысяч зданий и домовладений.

Днем 6 апреля уровень воды в реке Урал в административном центре области Оренбурге стал приближаться к критической отметке в 930 см.

В регионе ввели режим ЧС федерального характера.

Ранее в Орске рассказали, что остались один на один с наводнением.