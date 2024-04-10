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На «Госуслугах» завершился сбор предложений россиян по развитию молодежной политики

Более 4 тысяч предложений от россиян поступило в нацпроект «Молодежь и дети»

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Николай Хижняк/РИА «Новости»

На «Госуслугах» закончился прием инициатив от россиян в национальный проект «Молодежь и дети». По итогам открытого сбора число предложений превысило 4 тыс. Об этом сообщили представители Росмолодежи.

В организации отметили, что самыми популярными темами для предложений стали духовно-нравственное воспитание, поддержка общественных объединений, спорта и здорового образа жизни, профессионального развития молодых специалистов, трудоустройство молодежи, а также помощь молодым семьям.

Организаторов опроса интересовало мнение не только молодежи, но и людей старше 35 лет. При этом в Росмолодежи отметили, что больше всего идей поступило от молодых россиян.

Наибольшую активность в подаче своих предложений проявили жители Калужской, Новосибирской, Ростовской, Московской областей, а также столицы.

В организации отметили, что нацпроект в сфере молодежной политики поможет самореализоваться молодым людям из разных уголков страны.

С учетом мнений россиян программа будет соответствовать интересам и запросам молодых людей.

Напомним, 29 февраля во время церемонии оглашения послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин анонсировал запуск в 2024 году национального проекта в сфере молодежной политики, целью которого станет поддержка молодых россиян.

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