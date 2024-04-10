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Медики Орска продолжают помогать пострадавшим от паводка

Татьяна Савинова: медики Орска самоотверженно приходят на помощь людям

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Минздрав Оренбургской области

Медики Орска объединились для помощи оренбуржцам, попавшим в беду из-за наводнения, рассказала «Газете.Ru» вице-губернатор — заместитель председателя правительства Оренбургской области по социальной политике — министр здравоохранения Татьяна Савинова.

«В Орске сейчас тяжелые времена. Многие из орчан лишились имущества и крова, в том числе и наши медики. Но несмотря ни на что они самоотверженно приходят на помощь людям», — рассказала она.

Она добавила, что в областной больнице им. В.И. Войнова организован пункт сбора гуманитарной помощи для медицинских работников.

По ее словам, областной онкодиспансер отправил 1,5 тонны бутилированной питьевой воды в городскую Орскую больницу.

Также Савинова отметила, что в Орске началась вакцинация от гепатита А.

«Вакцинацию необходимо проводить с целью предупреждения распространения инфекционных заболеваний. Побочных эффектов от вакцины не наблюдается. Важно помнить, что вирус гепатита А чаще всего передается пищевым, водным и контактно-бытовым путем», — отметила глава местного минздрава.

Савинова добавила, что по поручению губернатора региона Дениса Паслера на базе детской городской больницы Новотроицка открылся специальный ПВР для мам с новорожденными детьми.

Глава минздрава региона напомнила, что жители Орска могут получить квалифицированную психологическую и психотерапевтическую помощь.

Напомним, 5 апреля в Орске прорвало дамбу. По состоянию на 10 апреля в Оренбургской области подтоплено 12,8 тыс. домов.

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