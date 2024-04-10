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Власти заявили, что жители Ярославской области стали реже плеваться

Почти 100 жителей Ярославской области оштрафовали за плевки с начала года

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Кристина Богачева/«Газета.Ru»

За первые месяцы 2024 года в Ярославской области были зафиксированы 93 нарушения, связанные с плевками в общественных местах, заявили «Газете.Ru» в правительстве региона. Там отметили, что после введения штрафов число таких нарушений закона «постепенно сокращается».

«Сотрудниками инспекции административно-технического надзора Ярославской области и административными комиссиями в муниципальных районах за первые месяцы 2024 года были выявлены 93 нарушителя. С введением новых мер стало заметно, что ярославцы начали более ответственно относиться к содержанию своего региона. Количество данных нарушений постепенно сокращается», — сообщили в правительстве региона.

Наказание за плевки в общественных местах были введены в Ярославской области в сентябре 2023 года. За первое нарушение предусмотрен штраф 1,5 тыс. рублей и 3 тыс. рублей за повторное нарушение. Ярославская область стала первым российским регионом, который ввел такую меру.

В январе 2024 года правительство региона сообщало, что за первые три месяца после введения меры были оштрафованы 52 человека. Власти отмечали, что нарушителей выявляли по видеокамерам, размещенным по всей области.

Ранее в Госдуме предложили расширить значение слова «плевки» и штрафовать за них депутатов.

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