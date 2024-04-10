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Раненого оператора луганского филиала ВГТРК госпитализируют

Раненого оператора луганского филиала ВГТРК Шума госпитализируют в Луганск

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FotograFFF/Shutterstock

Раненого оператора луганского филиала ВГТРК Дениса Шума госпитализируют в Луганск. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу филиала Николая Долгачева.

По его словам, корреспондент во время обстрела ВС Украины на Кременском направлении в Луганской народной республике (ЛНР) получил контузию.

«Он смог отзвониться, сообщить, что оператор осколочное ранение получил. Первую помощь на месте им оказали в кременском госпитале», — сказал Долгачев.

Он отметил, что состояние оператор будет оценено после его прибытия в Луганск. По его словам, на момент обстрела и оказания помощи он был в сознании.

В Telegram-канале «Вести Луганск» появилось сообщение, что попавшие под обстрел корреспондент и оператор луганского филиала ВГТРК находятся в стабильном состоянии.

До этого газета «Известия» сообщала, что под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) попала съемочная группа ВГТРК. По информации источника издания, инцидент произошел в районе города Кременная в Луганской народной республике (ЛНР).

Позднее ГТРК «Луганск» подтвердили информацию о том, что их съемочная группа попала под обстрел. Сообщалось, что оператор получил ранение в ногу, его передали медикам.

Ранее под минометный обстрел ВСУ попал поселок Климово Брянской области.

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