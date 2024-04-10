«Столько народа невиновного сгубили»: адвокат просит проверить судей, посадивших ребенка

Адвокат Виталий Буркин обратился в Генеральную прокуратуру и Следственный комитет РФ с требованием возбудить уголовное дело против судей и прокурора, причастных к делу незаконно осужденного 15-летнего подростка из Уфы. Об этом Буркин сообщил «Газете.Ru».

В своем заявлении адвокат потребовал провести расследование и привлечь к ответственности людей, которые допустили заключение под стражу юноши, не достигшего 16 лет.

«Любой гражданин может такое заявление направить. Такие судьи и прокуроры создают опасность для всех граждан. Адвокаты не знали сами, что уголовная ответственность [наступает] с 16 лет, случайно сотрудник прокуратуры обратил внимание. О чем еще тут говорить? Здесь судьи причастны, которые уже столько народу невиновного сгубили», — заявил «Газете.Ru» Буркин.

До этого «Газета.Ru» писала, что в Уфе 15-летнего подростка осудили за распространение наркотиков вместе с матерью, из-за чего он полтора года провел в СИЗО. Прокуроры и следователи не заметили, что на момент совершения преступления юноша не достиг 16 лет — возраста, с которого наступает уголовная ответственность. Позже в Верховном суде республики прокурор заметил эту ошибку, и только после этого приговор отменили.

Юрист молодого человека Айгуль Лескина заявила «Газете.Ru», что его защита планирует подать иск о реабилитации и взыскать компенсацию морального вреда за незаконное содержание в колонии. По ее словам, подросток сейчас на свободе, но находится в состоянии стресса и не хочет вспоминать о времени, проведенном в изоляторе и в воспитательной колонии.

Ранее полицейские нашли в рюкзаке трехлетнего ребенка 2 килограмма кокаина.