Защита предложит отправить Стрелкова в зону СВО

Защита бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина) попросит направить его на военную службу в одну из войсковых частей в зоне специальной военной операции. Об этом сообщил адвокат Александр Молохов, слова которого передает РБК.

«Защита считает, что, несмотря на принятие Госдумой недавно закона, запрещающего отправку на фронт осужденных по экстремистским статьям, правовая возможность для заключения военного контракта со Стрелковым существует», — заявил юрист.

Игорь Стрелков был задержан по обвинению в призывах к экстремизму в июле 2023 года, в тот же день суд заключил его под стражу. Уголовное дело строится на двух публикациях в Telegram от 25 мая прошлого года, в которых затрагивались вопросы о довольствии бойцов и ситуации вокруг Крыма. Стрелков не отрицал авторства этих постов, однако с самого начала настаивал на своей невиновности, утверждая, что предъявленные обвинения абсурдны.

25 января суд в Москве приговорил Игоря Стрелкова к четырем годам в колонии общего режима. Позже стало известно, что защита обжаловала приговор. Молохов сообщил, что уже подал «краткую апелляционную жалобу».

Ранее в Совфеде высказались о возможности мобилизации в мае.