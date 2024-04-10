Власти Кургана призвали жителей эвакуироваться из-за наводнения

Власти Кургана призвали жителей микрорайона Смолино, жилого сектора за Кировским мостом, садовых товариществ по правой и левой сторонам шоссе имени Тюнина эвакуироваться из-за угрозы подтопления. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации города.

«Ваша территория подвержена угрозе подтопления. Эвакуируйтесь», — отмечается в сообщении.

В администрации призвали жителей указанных частей города незамедлительно собрать вещи, документы, лекарства и вместе с членами семьи покинуть зону затопления.

9 апреля губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил, что Курган начнет затапливать с 11 апреля из-за прихода большой воды. Глава региона сослался на данные Росгидромета.

Днем ранее региональные власти приняли решение ввести в регионе режим чрезвычайной ситуации из-за ухудшения ситуации с паводком. По словам губернатора, прогноз по паводку ухудшается, а уровень воды в реке Тобол может превысить 11 метров.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, что делать во время паводка или наводнения в специальной памятке на случай ЧП.