В Германии предъявили обвинение 15-летнему подростку, который планировал устроить теракт на рождественской ярмарке. Об этом сообщает Bild.

По данным прокуратуры Дюссельдорфа, 15-летний Эрис Ди планировал вместе со своим подельником взорвать фургон с газовыми баллонами на рождественской ярмарке в Леверкузене. Цели теракта, как было установлено, соответствовали целям террористической группировки «Исламское государство» (организация запрещена в России). После совершения преступления, сообщники хотели вместе уехать и вступить в террористическую организацию.

В ноябре 2023 года Эрис записал видеоролик, в котором объявил о готовящемся нападении и назвал потенциальных жертв «неверными». Он выложил его в интернет и вскоре был задержан. Подозреваемого афганского происхождения задержали, когда он шел с рюкзаком в школу. Известно, что подросток жил со своей матерью, братьями и сестрами в Буршайде. Сейчас он находится под стражей.

Ранее студента отправили за решетку на 13 лет за составление инструкции по изготовлению бомб.