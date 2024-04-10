Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Трехлетняя дочь спасла матери жизнь, когда у той начался приступ эпилепсии

Daily Mail: в Англии 3-летняя спасла жизнь матери во время приступа эпилепсии

close
100%
Shutterstock

В Англии трехлетняя девочка спасла жизнь матери, когда у женщины начался приступ эпилепсии, пишет Daily Mail.

Эмма Эванс рассказала, что была дома в ванной, когда у нее начался эпилептический припадок. Во время приступа женщина упала на пол и сильно ударилась головой об кафель. Травма была такой тяжелой, что она не смогла пошевелиться. Однако британку спасла ее трехлетняя дочь Амелия, прибежавшая на шум.

Она увидела, что матери стало плохо, взяла мобильный телефон и позвонила отцу, сообщив о случившемся.

«Мама ушла в ванну и упала», — рассказала она мужчине.

Супруг Эммы приехал домой и увидел жену, лежащую на полу без сознания. У нее отсутствовал пульс и дыхание, поэтому мужчина сделал ей сердечно-легочную реанимацию, после которой она пришла в себя. После этого Эванс доставили в клинику, откуда выписали через пять дней со строгими рекомендациями соблюдать покой.

«Мой муж вернул меня к жизни, но если бы не моя дочь, меня бы тут не было», — уверена британка.

Женщина добавила, что живет с эпилепсией уже больше 10 лет. Предыдущие приступы заканчивались травмами головы, а также переломом носа и выбитыми зубами.

Ранее в Шотландии умная колонка помогла девочке дважды спасти мать.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами