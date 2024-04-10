Трехлетняя дочь спасла матери жизнь, когда у той начался приступ эпилепсии

В Англии трехлетняя девочка спасла жизнь матери, когда у женщины начался приступ эпилепсии, пишет Daily Mail.

Эмма Эванс рассказала, что была дома в ванной, когда у нее начался эпилептический припадок. Во время приступа женщина упала на пол и сильно ударилась головой об кафель. Травма была такой тяжелой, что она не смогла пошевелиться. Однако британку спасла ее трехлетняя дочь Амелия, прибежавшая на шум.

Она увидела, что матери стало плохо, взяла мобильный телефон и позвонила отцу, сообщив о случившемся.

«Мама ушла в ванну и упала», — рассказала она мужчине.

Супруг Эммы приехал домой и увидел жену, лежащую на полу без сознания. У нее отсутствовал пульс и дыхание, поэтому мужчина сделал ей сердечно-легочную реанимацию, после которой она пришла в себя. После этого Эванс доставили в клинику, откуда выписали через пять дней со строгими рекомендациями соблюдать покой.

«Мой муж вернул меня к жизни, но если бы не моя дочь, меня бы тут не было», — уверена британка.

Женщина добавила, что живет с эпилепсией уже больше 10 лет. Предыдущие приступы заканчивались травмами головы, а также переломом носа и выбитыми зубами.

Ранее в Шотландии умная колонка помогла девочке дважды спасти мать.