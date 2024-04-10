В Москве пятилетний ребенок попал в больницу после конкурса в детском центре

В Москве пятилетняя девочка получила травму, когда отмечала свой день рожденья в детском центре. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Инцидент произошел в ТЦ «Филион», где для ребенка заказали праздничную программу. Во время конкурса один из аниматоров попросил прыгнуть на воздушный шар, чтобы он лопнул.

Девочка выполнила условия, но во время приземления ударилась о кафель. Именинницу оперативно доставили в больницу, где врачи диагностировали сотрясение мозга. Спустя некоторое время девочку отпустили домой.

По мнению матери, ответственность за произошедшее несет администрация детского центра и другие его сотрудники. Она полагает, что перед подобными конкурсами работники должны класть на пол мягкие коврики.

До этого в Петербурге десятилетний мальчик получил травму на аттракционе в торговом центре. После прыжков на батуте у школьника обнаружили перелом трех позвонков.

Ранее в Петербурге подростки затащили первоклассника на стройку и проломили ему голову.