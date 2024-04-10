Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Москве пятилетний ребенок попал в больницу после конкурса в детском центре

В Москве пятилетняя девочка получила сотрясение мозга из-за детского конкурса

close
100%
Depositphotos

В Москве пятилетняя девочка получила травму, когда отмечала свой день рожденья в детском центре. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Инцидент произошел в ТЦ «Филион», где для ребенка заказали праздничную программу. Во время конкурса один из аниматоров попросил прыгнуть на воздушный шар, чтобы он лопнул.

Девочка выполнила условия, но во время приземления ударилась о кафель. Именинницу оперативно доставили в больницу, где врачи диагностировали сотрясение мозга. Спустя некоторое время девочку отпустили домой.

По мнению матери, ответственность за произошедшее несет администрация детского центра и другие его сотрудники. Она полагает, что перед подобными конкурсами работники должны класть на пол мягкие коврики.

До этого в Петербурге десятилетний мальчик получил травму на аттракционе в торговом центре. После прыжков на батуте у школьника обнаружили перелом трех позвонков.

Ранее в Петербурге подростки затащили первоклассника на стройку и проломили ему голову.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами