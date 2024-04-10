В Москве вынесли приговор дагестанцу, обещавшему начать «бить русских»

В Москве осудили экстремиста из Дагестана, который два года назад обещал «бить русских». Об этом сообщили в пресс-службе городских судов общей юрисдикции.

В январе 2022 года Шугаиб Болатукаев ехал в московском автобусе, попросил водителя остановиться в неположенном месте и оскорбил его в ответ на отказ. Назвавший себя дагестанцем мужчина заявил водителю, что он «тварь», «свинья», «черт» и «не мужчина». Тот обозвал разбушевавшегося пассажира «обезьяной» и «азиатским петухом» и в грубой форме попросил его отойти от кабины. Однако Болатукаев не угомонился, а после того, как в конфликт вмешались свидетели, стал оскорблять и их.

«Я говорю, как считаю нужным. Старик, успокойся я тебе говорю. Слышишь ты! Я веду себя так, как считаю нужным. С вами, русскими, вот так надо себя вести. Придет время, когда мы будем бить вас. Мы – дагестанцы!» – заявил дебошир.

Мужчина был уверен, что водитель остановил бы автобус, если бы он был русским. На заявления пассажирки, что этого бы не произошло, потому что водителю грозит штраф, ответил: «Он нацист и ты нацистка!» Позднее его задержала полиция. На допросе Болатукаев, который уже был судим дважды, заявил, что сожалеет о сказанном, но на него все равно завели уголовное дело. Дагестанцу предъявили обвинении в возбуждении ненависти либо вражды, совершенных с угрозой применения насилия. Фигурант покаялся в содеянном и извинился перед русскими.

«В автобусе произошел словесный конфликт, где я был резок в высказываниях в сторону русской нации, о чем я искренне сожалею», – сказал он в видео.

Сегодня стало известно, что Шугаибу Болатукаеву вынесли приговор в Коптевском районном суде. За совершение преступлений по мотивам национальной ненависти ему было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Кроме того, подсудимого оштрафовали более чем на 190 тыс. рублей.

Ранее в Крыму задержали мужчину, призывавшего нападать на россиян.