Польша планирует закрыть дело о катастрофе президентского Ту-154, разбившегося в 2010 году

Прокуратура Польши готовится закрыть дело о катастрофе президентского самолета Ту-154, который разбился в 2010 году под Смоленском. Об этом сообщила Национальная прокуратура республики на своем сайте.

В прокуратуре также заявили, что на 25 апреля назначена встреча с потерпевшими по делу и их адвокатами.

«Целью встречи является предоставление потерпевшим и их уполномоченным информации о ходе расследования, выполненных до сих пор процессуальных действиях, действиях которых не были выполнены из-за отсутствия сотрудничества со стороны РФ, достигнутых на текущем этапе расследования договоренностей, а также планируемых действий по прекращению разбирательства», — говорится в публикации.

10 апреля в Польше проходят памятные мероприятия в связи с 14-й годовщиной авиакатастрофы, в которой погиб президент страны Лех Качиньский.

До этого заместитель главы военного ведомства республики Цезарий Томчик сообщил, что подкомиссия польского министерства национальной обороны, занимавшаяся повторным расследованием крушения самолета Ту-154 при заходе на посадку в российском аэропорту Смоленск-Северный, потеряла и уничтожила часть вещественных доказательств по этому делу.

Ранее в Польше заявили об отсутствии возможностей для повторного расследования крушения Ту-154.