На Украине ограничили право на вождение для уклонистов

Комитет Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки внес в итоговую редакцию законопроекта об ужесточении правил мобилизации пункт ограничения права на вождение для уклонистов по требованию территориального центра комплектования (военкомата). Об этом сообщил украинский парламентарий Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) в своем Telegram-канале.

Кроме того, в итоговую редакцию было внесено ограничение консульских услуг для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет без военно-учетных документов.

По словам Гончаренко, получившие 2-3 группу инвалидности после 24 февраля 2022 года (кроме военнослужащих) подлежат повторному медицинскому осмотру для определения пригодности к службе. Он отметил, что в законопроекте оставили норму о праве на демобилизацию людей с инвалидностью. На нее также могут претендовать освобожденные из плена, если не приняли решение вернуться на фронт.

До этого Гончаренко заявил, что законопроект планируется принять за два дня.

На территории Украины с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения. 25 февраля того же года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, из-за которого военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну. 6 февраля мобилизацию и военное положение в стране продлили на три месяца — до 13 мая 2024 года.

26 декабря на сайте Верховной рады Украины был опубликован проект закона о мобилизации. Документ предполагает, что лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

Ранее в Раде предложили сажать в тюрьму бежавших за рубеж уклонистов.