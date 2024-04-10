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Администрация Оренбурга назвала число подтопленных домовладений

В Оренбурге подтоплено 1910 домовладений, в ПВР размещены 58 человек

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Максим Богодвид/РИА Новости

В Оренбурге подтоплено 2392 приусадебных участка и 1910 домовладений, в пунктах временного размещения (ПВР) зарегистрированы 58 человек, включая 22 несовершеннолетних. Об этом сообщает городская администрация в официальном Telegram-канале.

«Эвакуация с подтапливаемых территорий продолжается», — указывается в публикации.

По данным администрации, для эвакуации населения организована работа дежурных девяти точках — Овчинный городок, Загородное шоссе в районе поселка им. Куйбышева, Протопоповская роща, ул. Уральская, Геннадия Донковцева, Соболева гора, а также в поселках 18 разъезд, Кушкуль и Кузнечный.

Для ликвидации последствий подтопления привлечены около 300 спасателей, 103 единицы техники, 46 плавсредств, а также три беспилотника. На местах работают врачи, круглосуточно дежурит полиция.

В материале указывается, что уровень воды в реках Урал и Сакмара продолжает подниматься. Всем жителям потенциально опасных для затопления районов рекомендуется как можно скорее покинуть свои дома.

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