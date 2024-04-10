Названа дата, на которую перенесли запуск ракеты «Ангара-А5»

Тяжелую ракету-носитель «Ангара-А5», пуск которой был отменен сегодня, попробуют запустить 11 апреля. Об этом сообщил гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов, его цитирует РИА Новости.

«С высокой вероятностью после анализа всех нюансов и заключения государственной комиссии мы попробуем повторить попытку запуска завтра в то же время», — сказал Борисов.

9 апреля на космодроме Восточный в Амурской области должны были впервые испытать построенный недавно стартовый комплекс «Амур» и отправить в космос ракету-носитель тяжелого класса «Ангара-А5». В последний момент пуск ракеты был отменен из-за сбоя системы наддува бака окислителя центрального блока.

10 апреля запуск также отменили. По словам главы «Роскосмоса», это было связано со сбоем системы контроля запуска двигателя.

Ранее в КБ «Салют» назвали сроки завершения летных испытаний ракеты-носителя «Ангара».