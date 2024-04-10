Волонтеры «Единой России» и МГЕР помогли жителям пригорода Оренбурга укрепить дамбу

Волонтеры ЕР и «Молодой гвардии Единой России» (МГЕР) прибыли на помощь жителям Оренбургской области, пострадавшим от паводка, сообщает Теlegram-канал партии.

Отмечается, что активисты помогли жителям пригорода Оренбурга укрепить дамбу, чтобы перекрыть поток воды.

В волонтерских штабах «Единой России» в настоящий момент активисты сортируют гуманитарную помощь и одежду для жителей и развозят ее нуждающимся.

По словам секретаря Оренбургского отделения партии, депутата Госдумы Олега Димова, все условия для людей в пунктах временного размещения созданы.

«Есть запасы и продуктов, и горячего питания. Заполняем склады, чтобы жители ни в чем не нуждались. Договорились, что волонтеры с педагогическим образованием будут заниматься с детьми, делать с ними уроки, проводить дополнительные занятия», — рассказал парламентарий.

Федеральный координатор МГЕР по Приволжскому федеральному округу Андрей Шакулов сообщил, что поселок Ленинский Луч находится в зоне подтопления.

Он отметил, что воды пока воды здесь не много, но угроза подтопления есть.

«Прошли по жилым домам и дополнительно информировали людей об эвакуации в пункты временного размещения. Вместе с жителями помогли спецслужбам приостановить поток воды, выстроив заградительные барьеры», — рассказал активист.

Ранее депутат Олег Димов отметил слаженную работу госструктур в ликвидации последствий ЧС в Оренбуржье.